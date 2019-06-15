صور.. جمارك مطار برج العرب تحبط تهريب كمية من الأدوية ومستحضرات التجميل

الإسكندرية - أسماء على بدر

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب، برئاسة الأستاذ محمود فرغلى مدير عام جمارك الموانئ الجوية، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بالمطار، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة إير كايرو رقم 812 القادمة من دبى، اشتبه محمود الوحش ومحمد على مأمورى الفحص بالأشعة فى الراكب "ج . م . ا" مصرى الجنسية.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعةX-RAY بمعرفة طاقم الفحص بالأشعة المكون من محمود الوحش ومحمد على ومحمد صالح تحت إشراف إسلام قبارى مدير الإدارة، فأفادوا بوجود علب وأجسام متماثلة ومتشابهة الكثافة .

وبالعرض على مصطفى العربى مدير الجمرك، قرر تكليف لجنة جمركية لتفتيش أمتعته من السادة مصطفى حسين وشبل السعيد، وخالد النجار، بحضور خالد حواش رئيس قسم التعريفة ومحمود يعقوب مكافحة تهريب وحازم عطا الله أمن جمركى.

حيث تبين وجود 627 عبوة أدوية ومستحضرات تجميل للعناية بالبشرة منشأ إيطالى مخبأة بحقائبه بين طيات ملابسه، قدرت التعويضات المستحقة بـ 200 ألف و120 جنيها.

قرر محمود فرغلى مدير عام جمارك الموانئ الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 33 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، ومجدى الأنصارى رئيس قطاع النظم والإجراءات، المشرف على المنطقة الجمركية الشمالية والغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.



