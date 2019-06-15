صور.. جامعة المنصورة تستقبل وفد جامعة تيميشوارا للعلوم الزراعية برومانيا

الدقهلية: شريف الديب - سارة الباز

استقبلت جامعة المنصورة وفد جامعة بنات للعلوم الزراعية والطب البيطري في تيميشوارا رومانيا، لزيارة كلية الطب البيطري وكلية الزراعة، حيث نظم الزيارة مكتب العلاقات الدولية والايراسموس زيارة تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، و الدكتور أشرف سويلم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

ضم الوفد البروفيسور تبيرو إيانكو نائب رئيس الجامعة والدكتورة أنكا شوبا لزيارة معامل كلية الزراعة والطب البيطري والتعرف على إمكانات الجامعة في تخصصات العلوم الزراعية والبيطرية.

وكان في استقبال الوفد كل من الدكتور عادل التابعي عميد كلية الطب البيطري، والدكتور ياسر شبانة، رئيس قسم أمراض النبات بكلية الزراعة، والدكتور محمد عبد الله العايدي، منسق الايراسموس بالجامعة، والدكتورة مروة فوزي، منسق العلاقات الدولية بكلية الطب البيطري.

وأوضح الدكتور محمد صلاح، مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة أنه تم التنسيق لهذه الزيارة ضمن مشروع الحراك الأكاديمي الأوروبي بين الجامعتين لتبادل الخبرات وبناء برامج أكاديمية وبحثية مشتركة تعود بالنفع على الطرفين.

وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، على أهمية هذه الزيارات والاستفادة من البرامج الأوروبية لتطوير التعليم العالي من خلال الخبرات المتخصصة في المجالات الحيوية مثل العلوم البيولوجية والبيطرية.

جانب من زيارة وفد جامعة تيميشوارا للعلوم الزراعية

جانب من زيارة وفد جامعة تيميشوارا للعلوم الزراعية