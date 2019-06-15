صور.. تخطيط طريق صلاح سالم استعدادا لبطولة أمم أفريقيا

كتب سيد الخلفاوى

انتهت محافظة القاهرة من تخطيط الأرض ودهان البلدورات ورفع كفاءة وأعمال صيانة المسطحات الخضراء بطريق العروبة وصلاح سالم، وذلك ضمن استعدادات العاصمة للبطولة الإفريقية، التى ستنطلق خلال أيام.



وقال المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إنه تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، انتهت المحافظة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور من تخطيط ورسم الحارات المرورية بطريق صلاح سالم وتجديد دهان البلدورات والأرصفة ضمن استعدادات العاصمة للبطولة الافريقية.



وأشار نائب محافظ القاهرة، إلى أنه تم رصف الشوارع المحيطة بالاستاد مرة أخرى، بالإضافة الى دهان العقارات بمحيط الاستاد وتم التركيز على المبانى بشارع مدخل الاستاد، بتوجيهات من محافظ القاهرة.





























