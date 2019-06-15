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صور.. بدء التصويت فى انتخابات الغرفة التجارية ببورسعيد لاختيار 8 أعضاء

السبت، 15 يونيو 2019 09:38 ص
صور.. بدء التصويت فى انتخابات الغرفة التجارية ببورسعيد لاختيار 8 أعضاء انتخابات الغرفة التجارية ببورسعيد
بورسعيد - محمد فرج

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بدأ منذ قليل، التصويت على إنتخابات الغرفة التجارية ببورسعيد، لاختيار 8 أعضاء من بين 31 مرشحا، حيث تجرى الانتخابات تحت إشراف مستشار من وزارة التجارة والصناعة، ومن المنتظر أن يدلى بأصواتهم 44 ألفا و25 تاجرا لهم حق التصويت لاختيار من يمثلهم خلال الفترة المقبلة.

وضمت قائمة المرشحين كل من، "أحمد النحاس وأحمد عصفور وأحمد بدرة وأسامة موسى وأسامة سودان وإسلام العدوى وأشرف بيومى وتامر أبو عميرة وحسن عمر وحسن رحيم وحنان شمس ورامى عبد الملك ورمضان البسيونى وسعد عزام وشادى سعد الله وعبده رضوان وعمرو شيحة وعوض قوطة وفوزى درغام ومجدى الشامى ومحمد أنور ومحمد صقر ومحمد الفار ومحمد المصرى ومحمد رحيم ومحمد".

انتخابات الغرفة التجارية ببورسعيد (1)
انتخابات الغرفة التجارية ببورسعيد 

 

انتخابات الغرفة التجارية ببورسعيد (2)
انتخابات الغرفة التجارية ببورسعيد

 

انتخابات الغرفة التجارية ببورسعيد (3)
انتخابات الغرفة التجارية ببورسعيد

 

انتخابات الغرفة التجارية ببورسعيد (4)
انتخابات الغرفة التجارية ببورسعيد

 


انتخابات الغرفة التجارية

بورسعيد

وزارة التجارة والصناعة

الغرفة التجارية ببورسعيد

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