صور.. انطلاق انتخابات الغرفة التجارية بالإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

انطلقت، صباح اليوم، انتخابات الغرفة التجارية بالإسكندرية، حيث يتنافس 16 مرشحا على 9 مقاعد بعضوية مجلس الإدارة فى الدورة الممتدة من 2019 حتى 2023.



ويتنافس بالغرفة التجارية بالإسكندرية قائمتين، الأولى هى قائمة "عطاء وتواصل" وعلى رأسها أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية الخالى، والثانية هى قائمة "نبض التاجر" التى طالبت بإشراف القضاء على الانتخابات، لكن لم تتم الاستجابة لمطالبهم حيث تجرى الانتخابات هذا العام بإشراف موظفى الغرفة التجارية.



وتجرى الانتجابات داخل مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية من خلال 10 لجان و30 صندوق تصويت.











