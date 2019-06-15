صور .. السيطرة على حريق محدود بالطريق الدولى شرق الاسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

قامت الأجهزة التنفيذية بحى المنتزة أول شرق الاسكندرية بالسيطرة على حريق بالطريق الدولى و ذلك تحت إشراف حمدى عبدالعليم شامه رئيس حي المنتزه أول.

وتلقى الحى بلاغا بحدوث حريق محدود بالطريق الدولي توجه مدير إدارة الرقابة والرصد البيئي ومدير إدارة المتابعه الميدانيه وتم إطفاء الحريق و التعامل معه.

من جهه أخرى شن حى المنتزة اول حملة لمواجهة ظاهرة النباشين والفريزة حيث قام مدير إدارة الرقابة والرصد البيئي اليوم السبت بشن حملة على الفريزة و التحفظ علي جواني الفرز و ذلك بكلا من شارع ملك حفني بحري ، شارع جمال عبدالناصر ، شارع محمد نجيب ، شارع 45 بحري ، شارع خالد بن الوليد ،كما تم اعدام جواني الفرز التي تم التحفظ عليها خلال الحملات بالمكبس التابع لشركة نهضة مصر.