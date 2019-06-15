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صور..ارتفاع ضحايا انفجارى الصومال لـ11 قتيلا..و"حركة الشباب" تعلن مسئوليتها

السبت، 15 يونيو 2019 08:44 م
صور..ارتفاع ضحايا انفجارى الصومال لـ11 قتيلا..و"حركة الشباب" تعلن مسئوليتها انفجار مقديشو
مقديشو أ ش أ

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أعلنت الشرطة الصومالية، أن حصيلة ضحايا الانفجارين الذين ضربا العاصمة مقديشو فى وقت سابق، اليوم السبت، ارتفعت إلى 11 قتيلا و25 مصابا.

وقال رئيس الشرطة فى البلاد، جنرال بشير عبدى محمد للصحفيين - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية - إن انفجار سيارة مفخخة أولى وقع بالقرب من نقطة تفتيش أمنية للقصر الرئاسي، بالقرب من مقر البرلمان، فيما وقع الانفجار الثانى بسيارة مفخخة بالقرب من نقطة تفتيش أمنية أخرى على الطريق المؤدى إلى مطار محصن بشدة.

وأعلنت حركة "الشباب" المتمردة - التى غالبًا ما تستهدف العاصمة مقديشو- مسئوليتها، قائلة إن الانفجارين كانا يهدفان إلى ضرب الخط الأول من نقاط التفتيش الأمنية للمطار والقصر.

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن المطار يعد مقرا لعدد من المكاتب الدبلوماسية، كما يعد القصر هدفا فى كثير من الأحيان للحركة المتمردة.

الشرطة بمحيط إحدى السيارات المفخخة
الشرطة بمحيط إحدى السيارات المفخخة

 

تضرر منزل جراء الانفجار
تضرر منزل جراء الانفجار

 

سيارة اسعاف
سيارة اسعاف

 

فرض طوقا أمنيا بمحيط الانفجار
فرض طوقا أمنيا بمحيط الانفجار

 


انفجارى الصومال

مقديشو

أخبار الصومال

العنف فى الصومال

حركة الشباب

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