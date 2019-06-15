صور .. إنطلاق انتخابات الغرفة التجارية بمحافظة بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

إنطلقت انتخابات الغرفة التجارية بمحافظة بنى سويف، اليوم السبت، وسط حالة من الهدوء فى ظل إشراف لجنة من وزارة الصناعة والتجارة داخل اللجان بالمحافظة .

ويتنافس 15 مرشحا من خلال قائمتين متنافستين، للفوز بـ 7 مقاعد فى المحافظة، داخل 12 لجنة، 4 منها فى مركز ومدينة بنى سويف، ولجنتين بكلا من مراكز إهناسيا والواسطى، ولجنة فى مركز الفشن وببا وسمسطا وناصر، بإجمالى 13 ألف تاجر ممن يحق لهم التصويت.

وتنازل 13 مرشحا من إجمالى 28 مرشحا قد تقدموا إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات فى الأيام الأخيرة.



انتخابات الغرفة التجارية ببنى سويف



انتخابات الغرفة التجارية ببنى سويف



انتخابات الغرفة التجارية ببنى سويف