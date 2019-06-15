صور.. إزالة 3 أفدنة تعديات بزراعة شتلات أرز داخل منافع محطة مصرف بكفر الشيخ

كتبت أسماء نصار

شن المهندس أشرف المحمدى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بكفر الشيخ والمهندس عاطف المرسى رئيس الادارة المركزية لمحطات الميكانيكا والكهرباء بوسط الدلتا بالتنسيق مع مركز شرطة مدينه مطوبس حملة لإزالة تعدى بزراعة شتلات أرز داخل منافع محطة مصرف 11 بمساحة 3 أفدنة.

وكانت وزارة الزراعة قد أكدت أنه سيتم التعامل بكل حزم مع الزراعات خارج المناطق التى حددتها الحكومة وذلك لتأثيرها السلبى على باقى المحاصيل الصيفية، مطالباً المزارعين بالالتزام بالمساحات التى تم تحديدها للأرز بكل محافظة بالتنسيق مع وزارة الري لمواجهة العجز المائى والحفاظ على المياه من الهدر، وترشيد استخدامها، وتعظيم الإستفادة منها فى ظل محدوديتها.

وكان رئيس قطاع الرى المهندس عبد اللطيف خالد قد أكد فى تصريحات سابقة له أنه سيتم تنفيذ كافه الاجراءات اللازمة لمواجهة مخالفات الأرز للحد من استهلاك المياه، منها تنظيم حملات يومية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهات الأمنية لإزالة المشاتل المخالفة والغير محددة فى المناطق المعلن لزراعتها فى مهدها، حيث تمثل الزراعات المخالفة خطورة على المقررات المحدد من المياه، والمخصصة لباقى المحاصيل فى الموسم الصيفى، وحملات توعية مستمرة للمزارعين للتعريف بخطورة زراعة الأرز بطريقة البدار بدلاً من الشتل فى ظل الموقف المائى لمصر فى الوقت الحالى.