صور.. أسقف السويس يشترى 5 صكوك أضحية من الأوقاف

السويس - السيد فلاح

اشترى الأنبا بموا أسقف محافظة السويس، 5 صكوك أضحية من دفاتر صكوك الأضاحى بمديرية أوقاف السويس، وذلك أثناء زيارة الشيخ محمد عجمى محمود وكيل وزارة الأوقاف بالسويس برفقة وفد من قيادات الأوقاف.

وقال الشيخ محمد عجمى محمود، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إن قيام الأنبا بموا أسقف السويس بشراء 5 صكوك أضاحى، يأتى تأكيدًا على النسيج الوطنى المشترك الذى يجمع بين أطياف المجتمع المصرى مسلمين وأقباط، والاستفادة منها لصالح الفقراء والمحتاجين،خلال عيد الأضحى المبارك.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، على أن المديرية بدأت فى طرح صكوك الأضاحى، مشيرًا إلى أن طرح الوزارة لصكوك الأضاحى يأتى فى ضوء المشاركة الاجتماعية خلال عيد الأضحى المبارك، مؤكداً أنه يتم طرح الصك حتى صلاة عيد الأضحى المبارك.