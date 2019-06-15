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صرف رواتب 6 ملايين موظف بالدولة من 23 إلى 28 يونيو الجارى

السبت، 15 يونيو 2019 09:54 ص
صرف رواتب 6 ملايين موظف بالدولة من 23 إلى 28 يونيو الجارى صرف رواتب الموظفين
كتب أحمد يعقوب

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تبدأ وزارة المالية صرف رواتب 6 ملايين موظف بالدولة، لشهر يونيو الجارى اعتبارًا من يوم 23 إلى 28 يونيو 2019، وذلك بمناسبة قرب انتهاء السنة المالية للعام 2018 - 2019، وحلول الأعياد والإجازات الرسمية.
 
وأكد مسئول بوزارة المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن صرف رواتب العاملين بالدولة، يتم فى الفترة من 24 إلى 28 من كل شهر، موضحًا أنه حال مزامنة أحد تلك الأيام مع إجازة رسمية أو أسبوعية يتم عن طريق التحويل لحسابات الرواتب لموظفى الدولة بعد الساعة 12 مساء يوم العمل السابق.
 
وقررت وزارة المالية، زيادة عدد أيام صرف رواتب وأجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، لتبدأ من يوم 24 إلى 28 من كل شهر، وذلك للتيسير على العاملين بالدولة وترشيد الإنفاق الحكومى، وذلك أيضًا تيسيرًا من وزارة المالية على الوحدات الحسابية للجهاز الإدارى بالدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وحفاظًا على التدفقات النقدية للدولة فقد تقرر زيادة عدد أيام صرف رواتب العاملين وما فى حكمها وما يتقاضاه العاملين بداية من اليوم الـ24 وحتى الـ28 من كل شهر، على أن يتم صرف متأخرات رواتب العاملين وما فى حكمها وما يتقاضاه العاملين بخلاف الرواتب بداية من الثامن وحتى اليوم العاشر من كل شهر.

أخبار الاقتصاد

مرتبات موظفى الدولة

مرتبات شهر يونيو

صرف مرتبات شهر يونيو

اليوم السابع بلس

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