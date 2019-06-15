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صحيفة: إدارة ترامب مديونة للعاصمة واشنطن ب7 ملايين دولار منذ حفل التنصيب

السبت، 15 يونيو 2019 09:52 م
صحيفة: إدارة ترامب مديونة للعاصمة واشنطن ب7 ملايين دولار منذ حفل التنصيب حفل تنصيب ترامب
واشنطن (رويترز)

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ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب والكونجرس لا يزالان مدينان لحكومة العاصمة واشنطن بمبلغ سبعة ملايين دولار عن نفقات مرتبطة بمراسم تنصيب الرئيس فى عام 2017 الأمر الذى يثير تساؤلات بشأن الجهة التى ستتحمل فاتورة خطاب الرئيس المقرر فى الرابع من يوليو تموز بموقع نصب لينكون.

 

وأوضحت الصحيفة نقلا عن سجلات مالية للمدينة والحكومة الاتحادية أن إدارة العاصمة واشنطن دي.سى سحبت أموالا من صندوق خاص بأمن المدينة مخصص للحماية من التهديدات الإرهابية واستضافة تجمعات ضخمة واستقبال الشخصيات الأجنبية الكبيرة وغيرها من الأحداث غير الاعتيادية.

 

ويعاد تزويد الصندوق فى العادة بأموال من الحكومة الاتحادية لكن واشنطن بوست ذكرت أنه يتجه لتسجيل عجز فى الخريف المقبل.

 

وزاد القلق فى الأسابيع الأخيرة بشأن الجهة التى ستتحمل تكاليف أمن الرئاسة فى العاصمة مع احتمال اختيار ترامب متنزه ناشونال مول لإلقاء خطاب خلال احتفالات الرابع من يوليو تموز السنوية التى تجذب آلافا من المتفرجين.

 

ولم يرد مكتب رئيسة بلدية واشنطن موريل باوزر على طلب للتعليق لكن كبير موظفيها جون فالسيكيو قال للصحيفة "إن كل ما نطلبه من شركائنا فى (الحكومة) الاتحادية هو مواصلة التعاون وتقديم الموارد لتنفيذ هذه الانشطة".

 


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