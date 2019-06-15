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"صحة القليوبية": قافلة طبية تضم 8 تخصصات لقرية "ساحل دجوى" ببنها

السبت، 15 يونيو 2019 01:00 ص
"صحة القليوبية": قافلة طبية تضم 8 تخصصات لقرية "ساحل دجوى" ببنها قوافل طبية -ارشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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قال الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن قطاع القوافل الطبية بالمديرية، انتهى من إعداد خطة العمل للقوافل خلال شهر يونيو الحالى، لتغطية كل أنحاء المحافظة والمناطق النائية، مشيرا إلى أن إجمالي القوافل هذا الشهر بلغت 8 قوافل.
 
وأضاف "الطباخ"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المديرية تنظم، اليوم السبت، الموافق 15 يونيو، قافلة طبية لقرية ساحل دجوى التابعة لمركز ومدينة بنها بالقليوبية، والتى من المقرر أن تضم 8 تخصصات وهى "الباطنة، والأطفال، وأنف وأذن، وجراحة عامة، والنساء والتوليد، والعظام"، ومن المقرر أن تستمر أعمالها حتى مساء غد الأحد 26 مايو.
 
وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن المديرية ستنظم 8 قوافل طبية خلال شهر يونيو الحالي للقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة، والأكثر بعدا عن المستشفيات الرئيسية، موضحا أن هذه الخدمة هي من حق المواطن على الدولة.
 

اخبار القليوبية

صحة القليوبية

محافظ القليوبية

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قطاع القوافل الطبية

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