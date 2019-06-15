"صحة الجيزة" تضع خطة الاستعداد لبطولة أمم أفريقيا

كتب سيد الخلفاوى

أكدت هناء سرور مدير مديرية الصحة بالجيزة، أن المديرية أعدت خطة يجرى تنفيذها استعدادًا لفعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تنطلق خلال أيام.

وأضافت مدير مديرية الصحة بالجيزة، أنها عقدت عدة اجتماعات بحضور الوكيل الوقائى للمديرية ومدير إدارة الوقائى ومدير إدارة الطب العلاجى مع مديرى الأقسام الوقائية ومسئول ترصد الإدارات الصحية ومدير إدارة الأمراض المعدية ومسئولى أمراض صحة البيئة والأمراض والأمراض الصحة المهنية وإدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، وذلك لشرح الخطة اللازمة للاستعدادات للفعاليات وتنفيذها.

كما تم عقد اجتماع فى حضور مديرو إدارة الطب العلاجى والطب الوقائى مع مسئولى المستشفيات ومديرى الطوارئ وإدارة العلاج الحر، لتفعيل الاستعدادات لكأس الأمم الأفريقية.