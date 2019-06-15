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صاحب ورشة أحذية يقتل طليق شقيقته بـ"مفك" بسبب خلافات عائلية بالظاهر

السبت، 15 يونيو 2019 03:26 م
صاحب ورشة أحذية يقتل طليق شقيقته بـ"مفك" بسبب خلافات عائلية بالظاهر جثة-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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شهدت منطقة الظاهر جريمة قتل، بعدما أعتدى صاحب ورشة أحذية على طليق شقيقته بمفك بسبب خلافات عائلية، وتم نقل الجثة للمستشفى وحرر محضر بالواقعة.   
 
وتلقى قسم شرطة الظاهر، بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها، عامل توفى إثر إصابته بجرح طعنى بالصدر وكدمات متفرقة بالجسم، وبالإنتقال والفحص تبين وجود خلافات سابقة بين المجنى عليه وشقيق طليقته مالك ورشة أحذية بسبب خلافات عائلية، حيث  تصادف تواجد المجنى عليه أمام العقار سكن الأخير  فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة. 
 
قام على أثرها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بأداة حادة "مفك" محدثاً إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته. عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم بمحل إقامته والأماكن التى يتردد عليها والمحتمل إختبائه بها حيث أسفرت الجهود عن ضبطه ، 
 
وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وأقر بتخلصه من الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة بإلقائها بالطريق العام. تم إتخاذ الإجراءات القانونية واخطرت النيابة العامة للتحقيق.‎
 

 


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