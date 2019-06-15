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شركات البورصة تزود رأس مالها بقيمة 6 مليارات جنيه منذ بداية العام

السبت، 15 يونيو 2019 07:00 ص
شركات البورصة تزود رأس مالها بقيمة 6 مليارات جنيه منذ بداية العام البورصة المصرية أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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كشف التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية، عن زيادة الشركات المدرجة رأس مالها بقيمة 6 مليارات جنيه منذ بداية العام، موزعة بين 1.3 مليار جنيه خلال شهر يناير، لترتفع إلى أعلى قيمة لها خلال شهر فبراير بقيمة 3.7 مليار جنيه، ثم 214 مليون جنيه خلال شهر مارس، ثم 391 مليون جنيه خلال إبريل، و14 مليون جنيه فقط خلال شهر مايو، و398 مليون جنيه منذ بداية شهر يونيو.
 
وخلال الأسبوع الماضى، رفعت 5 شركات مقيدة بالبورصة، رؤوس أموالها، وهى الدلتا للتأمين من 25 مليون جنيه إلى 30 مليون جنيه بقيمة زيادة 5 ملايين جنيه، مدينة نصر للإسكان والتعمير من 1.2 مليار جنيه إلى 1.44 مليار جنيه بقيمة زيادة 240 مليون جنيه، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى من 244.1 مليون جنيه إلى 292.9 مليون جنيه بقيمة زيادة 48.8 مليون جنيه.
 
كما رفعت الشركة العربية للصناعات الهندسية رأس مالها من 13.326 مليون جنيه إلى 16.658 مليون جنيه، شركة أم أم جروب للصناعة والتجارة العالمية من 495 مليون جنيه إلى 618.8 مليون جنيه.
 
والبورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا منها التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.
 

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