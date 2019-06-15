سوبر كورة
Ads
السبت، 15 يونيو 2019 11:07 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

شرطة الطائف بالسعودية تلقى القبض على سارق سيارة بداخلها طفل

السبت، 15 يونيو 2019 10:00 ص
شرطة الطائف بالسعودية تلقى القبض على سارق سيارة بداخلها طفل الشرطة السعودية
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقى رجال الأمن بشرطة محافظة الطائف بالسعودية، مساء أمس الجمعة، بمواطن في العقد الثاني من عمره بعد سرقته سيارة وبداخلها طفل في الثالثة من عمره.وفقا لموقع (سبق) السعودى.

 

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أنه تم ضبط سيارة بعد سرقتها وبداخلها طفل في الثالثة من عمره، والقبض على الجاني وإعادة الطفل إلى ذويه بحالة صحية جيدة بحمد الله.

 

وأكد أن شرطة منطقة مكة المكرمة، إذ تعلن عن ذلك؛ تؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

 


السعودية

الشرطة السعودية

سيارة

طفل

مكة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كاريكاتير الصحف السعودية.. الطوفان الأمريكى يطيح بزوارق إيران فى المياه العربية

السبت، 15 يونيو 2019 09:21 ص

طقس الخليج .. ارتفاع فى درجات الحرارة بالسعودية والكويت 47 درجة مئوية

السبت، 15 يونيو 2019 08:00 ص

سريلانكا تتسلم 5 مشتبه بهم فى تفجيرات عيد القيامة من السعودية

الجمعة، 14 يونيو 2019 01:10 م

ماليزيا: الهجوم على مطار أبها السعودى يمثل خرقا لكافة القوانين الدولية

الجمعة، 14 يونيو 2019 01:00 م

كوريا الجنوبية تدين الهجوم على مطار أبها السعودى

الجمعة، 14 يونيو 2019 12:59 م

الإمارات تطلق أول رائد فضاء عربى إلى المريخ بالتعاون مع مصر والسعودية

الجمعة، 14 يونيو 2019 12:16 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيفا لـ محمد صلاح: عيد ميلاد سعيد ونتمنى لك مزيدا من التألق

فيفا لـ محمد صلاح: عيد ميلاد سعيد ونتمنى لك مزيدا من التألق

مش عايز ياكل ومغلبك ..5 نصائح هتساعدك للتعامل مع طفلك

مش عايز ياكل ومغلبك ..5 نصائح هتساعدك للتعامل مع طفلك

قصة صورة.. قميص الفراعنة هدية لاعبى المنتخب بتوقيعاتهم للرئيس السيسى

قصة صورة.. قميص الفراعنة هدية لاعبى المنتخب بتوقيعاتهم للرئيس السيسى

فيديو معلوماتى.. فوائد العسل الأبيض للصحة والجمال

فيديو معلوماتى.. فوائد العسل الأبيض للصحة والجمال

صرف رواتب 6 ملايين موظف بالدولة من 23 إلى 28 يونيو الجارى

صرف رواتب 6 ملايين موظف بالدولة من 23 إلى 28 يونيو الجارى

المترو يبدأ تطبيق الزيادات الجديدة على تذاكر واشتراكات مستخدمى الخط الثالث

المترو يبدأ تطبيق الزيادات الجديدة على تذاكر واشتراكات مستخدمى الخط الثالث

صور.. شاهد اللقطات الأجمل للفضاء خلال عام 2019

صور.. شاهد اللقطات الأجمل للفضاء خلال عام 2019

مواعيد مباريات اليوم السبت 15 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 15 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

تعرف على إرشادات الحماية المدنية لتجنب حرائق الماس الكهربائى داخل الشقق

تعرف على إرشادات الحماية المدنية لتجنب حرائق الماس الكهربائى داخل الشقق

الأرصاد: اليوم ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: اليوم ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

6 مشروعات لتغطية احتياجات السوق من البنزين باستثمارات 8.6 مليار دولار

6 مشروعات لتغطية احتياجات السوق من البنزين باستثمارات 8.6 مليار دولار

السيسى يزور المنتخب الوطنى خلال تدريباته باستاد الدفاع الجوى

السيسى يزور المنتخب الوطنى خلال تدريباته باستاد الدفاع الجوى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة