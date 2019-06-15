شاهد.. نشطاء يتداولون فيديو لـ "تظاهرات الغلاء" فى إيران

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

تداول نشطاء من المعارضة الإيرانية مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى تويتر، لتظاهرات فى مدينة كازرون التابعة لمحافظة فارس الإيرانية، ضد الغلاء المعيشى والفقر إثر تردى الوضع الاقتصادى على وقع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

ووفقا لتقرير لقناة العربية الإخبارية، شهدت عدة مدن إيرانية، اليوم السبت، مظاهرات واحتجاجات ضد الغلاء وتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وفرضت الولايات المتحدة حزمتين من العقوبات المشددة على إيران منذ انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووى فى نوفمبر واغسطس 2018، استهدفت قطاعات حيوية منها قطاع النفط والقطاع المصرفى والبتروكيماويات.

ودخل الاقتصاد الإيرانى مرحلة حرجة، وأدت العقوبات إلى تراجع مستويات إنتاج النفط الإيرانى إلى أقل من مليون برميل يوميا بعد أن كان تنتتج 2.6 مليون برميل فى النصف الأول من 2018، وانخفضت عائدات النفط الإيرانية المكون الرئيسى للموازنة العامة فى البلاد، وتراجعت احتياطى العملة الصعبة وارتفاعت الأسعار بشكل غير مسبوق، وارتفاع معدل التضخم.