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شاهد.. مدخل استاد القاهرة يتزين ليلاً بعد إضافة الإضاءة التجميلية

السبت، 15 يونيو 2019 03:00 ص
شاهد.. مدخل استاد القاهرة يتزين ليلاً بعد إضافة الإضاءة التجميلية مدخل استاد القاهرة الدولى
كتب سيد الخلفاوى

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انتهت محافظة القاهرة من رسم الشكل النهائى لمدخل استاد القاهرة الدولى من طريق صلاح سالم، وذلك بعد إضافة الإضاءة التجميلية التى جرى تزين الأشجار والنخيل والحدائق بها.

وقال المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إنه جرى الانتهاء من وضع إضاءة تجميلية لمدخل استاد القاهرة من صلاح سالم تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

يذكر أن محافظة القاهرة، استعدت لبطولة كأس الأمم الأفريقية بعدة تجهيزات منها رصف الشوارع وتجديد الحدائق وإنشاء الجديد، وأيضًا إنشاء شارع جديد، ونشر عدد من الحمامات العمومية.

مدخل استاد القاهرة يتزين ليلاً بعد إضافة الإضاءة التجميلية (1)
مدخل استاد القاهرة يتزين ليلاً بعد إضافة الإضاءة التجميلية (1)

 

مدخل استاد القاهرة يتزين ليلاً بعد إضافة الإضاءة التجميلية (2)
مدخل استاد القاهرة يتزين ليلاً بعد إضافة الإضاءة التجميلية (2)

 

مدخل استاد القاهرة يتزين ليلاً بعد إضافة الإضاءة التجميلية (3)
مدخل استاد القاهرة يتزين ليلاً بعد إضافة الإضاءة التجميلية (3)

 

مدخل استاد القاهرة يتزين ليلاً بعد إضافة الإضاءة التجميلية (4)
 
مدخل استاد القاهرة يتزين ليلاً بعد إضافة الإضاءة التجميلية (5)
 
مدخل استاد القاهرة يتزين ليلاً بعد إضافة الإضاءة التجميلية (6)
 
مدخل استاد القاهرة يتزين ليلاً بعد إضافة الإضاءة التجميلية (7)
 

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