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سقوط عاطل وسائق وخفير وراء سرقة محتويات فيلا فى الشروق

السبت، 15 يونيو 2019 04:44 م
سقوط عاطل وسائق وخفير وراء سرقة محتويات فيلا فى الشروق سرقة - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، من القبض على خفير و عاطل و سائق لسرقتهم محتويات فيلا و أجهزة إلكترونية، وحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقى قسم شرطة الشروق، بلاغا من إحدى المواطنات مقيمة بدائرة القسم، بأنها عقب عودتها للفيلا سكنها إكتشفت كسر شباك صالة الفيلا وسرقة ( شاشة 42 بوصة - جهاز DVD - 3 جهاز تليفزيون - 3 جهاز كاسيت - 3 سماعات كاسيت - 2 شنيور - 2 نظارة شمسية - 2 جهاز ريسيفر - مجموعة من الملابس - بعض الإكسسوارات) ، ولم تتهم  أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة. 
 
وبالانتقال والفحص تبين وجود بعثرة بمحتويات الفيلا، وكسر شباك صالة الفيلا بالطابق الأول، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة، خفير الفيلا 19 سنة مقيم بدائرة القسم سبق إتهامه فى قضية "أحداث" و
عاطل 18 سنة، مقيم بدائرة القسم سبق إتهامه فى قضية "سرقة مسكن وسائق  26 سنة. 
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات بمسكنهم.. بإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات ، وإتهمتهم بالسرقة.

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