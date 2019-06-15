سقوط عاطل انتحل صفة موظف بالمجتمعات العمرانية وأوهم شخص بحصوله على شقة

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال مباحث القاهرة، فى القبض على عاطل لقيامه بإنتحال صفة موظف بهيئة المجتمعات العمرانية بالنزهة، ومغافلة أحد المواطنين وسرقته عقب استدراجه وايهامه بضرورة سداد مبلغ لحصوله على وحدة سكنية بإحدى مشاريع الإسكان، وحرر محضر بالواقعة.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة النزهة، بعد سماع صوت إستغاثة أحد الأشخاص، وباستبيان الأمر، ضبط عاطل 42 سنة مقيم بالحى السابع بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وبحوزته حقيبة بداخلها 30 ألف جنيه - 3 هاتف محمول - 9 خطوط هاتف محمول، وعقب قيامه بسرقة المبلغ المالى المضبوط بحوزته من أحد المواطنين مقيم بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية.

وبسؤال المجنى عليه قرر بسابقة تعرفه على المتهم عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حيث أوهمه بأنه من موظفى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عقب علمه بتقدم المجنى عليه لشراء وحدة سكنية بإحدى مشاريع الهيئة ، وأبلغه المتهم بضرورة التوجه إلى فرع أحد البنوك "محل الواقعة" لتسديد مبلغ 30 ألف جنيه بدعوى استحقاقه لشقة سكنية، وحال وصوله قام بمغافلته، والاستيلاء على الحقيبة خاصته وبداخلها المبلغ المالى وفر هارباً.

وبمواجهة المتهم اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بحيازته للهواتف والخطوط المضبوطين بحوزته بقصد النصب على المواطنين المتقدمين للمشروعات السكنية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.