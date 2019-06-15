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سقوط ربة منزل حرضت 3 عاطلين على سرقة زوجها بسبب خلافات عائلية بدار السلام

السبت، 15 يونيو 2019 04:19 م
سقوط ربة منزل حرضت 3 عاطلين على سرقة زوجها بسبب خلافات عائلية بدار السلام كلابش - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة دار السلام، من ضبط شخصين "28 سنة ، 32 سنة" أحدهما مصاب بجروح سطحية باليد اليمنى)، وبحوزتهما (نصل معدنى " كتر " – 20 ألف جنيه "عليهم آثار دماء") اثناء استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية ( مستأجرة ). 
 
 
وبمناقشتهما عن مصدر المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما، اعترفا بسرقته من أحد الأشخاص (تاجر 78 سنة مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، كرهاً عنه تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزة الثانى بتحريض من ربة منزل  25 سنة "زوجة المجنى عليه"  مقيمة بذات العنوان، و آخر سائق 22 سنة مقيم بدائرة القسم.
 
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما اثناء استقلالهما سيارة أجرة تاكسى قيادة الآخير، وبمواجهتهما أقرت الثالثة بأنها نظرا ًلوجود خلافات عائلية بينها وبين زوجها المجنى عليه، وعلمها بحيازته مبلغ مالى أثناء عودته من بلدته بمحافظة أسوان، فخططت لسرقته، وفى سبيل ذلك إتفقت مع المتهم الرابع على تنفيذ مخططها. 
 
 
وتوجهت صحبته بالسيارة قيادته لاستقبال المجنى عليه، من محطة قطار الجيزة بدعوى توصيله لمسكنهما، وحال وصولهم لمحل الواقعة قام المتهمان الأول والثانى باعتراض طريقهم (بناءعلى اتفاق مسبق مع المتهمان الثالثة والرابع)، وسرقة المجنى عليه كرهاً عنه على النحو المشار إليه، وأضاف الأول بحدوث إصابته المنوه عنها حال مقاومة المجنى عليه له، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين، واتهمهم بسرقته بالإكراه.

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