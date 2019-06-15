سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الكابلات الكهربائية بالأقصر

كتب ــ أحمد حسنى

نجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الأقصر، فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الكابلات الكهربائية بالأقصر.

وأوضحت التحريات قيام شخصين، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات الكابلات الكهربائية "متوسطة الجهد".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهما حال استقلاله دراجة نارية، وبحوزته "عدد7 لفافات مختلفة الأحجام والأطوال من الكابلات الكهربائية - مقص حديدى"، وبمواجهته اعترف بسرقة تلك المضبوطات، بالاشتراك مع الآخر من منطقة الحبيل دائرة قسم الأقصر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.