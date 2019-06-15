سفر وعودة 1066 مصريا وليبيا و 131 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة

مطروح - حسن مشالى

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1066 مصريا وليبيا و 131 شاحنة، فى الاتجاهين عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 844 إلى الجانب الليبي، بينهم 56مصريا و788 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 226 بينهم 184 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 42 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات عودة 131 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.