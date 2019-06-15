سعر اليورو اليوم السبت 15-6-2019

كتبت - أمنيه جلال

سجل سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى،استقرارا خلال اليوم السبت 15-6-2019، مقارنة بختام تعاملات أول أمس، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى عند 18.86 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

سجل اليورو الأوروبى، فروقا فى سعره من بنك لآخر، لينخفض سعره فى عدد من البنوك عن بنوك أخرى، ووفقا لآخر تحديثات بعض المصارف، جاء سعر اليورو الأوروبى مقابل الجنيه المصرى، كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى

18.87 جنيه للشراء

19.02 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.86 جنيه للشراء

18.99 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر

18.86 جنيه للشراء

18.99 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك البركة

18.84 جنيه للشراء

19.14 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.81 جنيه للشراء

18.95 جنيه للبيع

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.93 جنيه للشراء

19.06 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.80 جنيه للشراء

19 جنيه للبيع