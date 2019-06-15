شهد سعر الدولار اليوم السبت 15-6-2019، استقرارا حيث ثبت سعر الدولار على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر، وذلك بعد حالة من التراجع شهدتها العملة الأمريكية أول أمس
واستقر سعر الدولار عند ختام تعاملات الأسبوع الماضى، وسجل ثباتاً فى سعره بين عدد من البنوك وبعضها، ثابتا عند سعر 16.71 جنيها للشراء، و 16.81 جنيها للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى.
استقر سعر الدولار اليوم فى مصر أمام الجنيه، على مستوى كافة البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، مسجلا الأسعار التالية...
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
16.69جنيه للشراء
16.81جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
16.71جنيه للشراء
16.81جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك مصر
16.71جنيه للشراء
16.81جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك القاهرة
16.71جنيه للشراء
16.81جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
16.71جنيه للشراء
16.81جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
16.67جنيه للشراء
16.77جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
16.67جنيه للشراء
16.77جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك عودة
16.68جنيه للشراء
16.78جنيه للبيع
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