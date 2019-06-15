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سعر الدولار اليوم السبت 15-6-2019

السبت، 15 يونيو 2019 10:46 ص
سعر الدولار اليوم السبت 15-6-2019 الدولار _ أرشيفية
كتبت - أمنية جلال

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شهد سعر الدولار اليوم السبت 15-6-2019، استقرارا حيث ثبت سعر الدولار على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر، وذلك بعد حالة من التراجع شهدتها العملة الأمريكية  أول أمس

 

واستقر سعر الدولار عند ختام تعاملات الأسبوع الماضى، وسجل ثباتاً فى سعره بين عدد من البنوك وبعضها، ثابتا عند سعر 16.71 جنيها للشراء، و 16.81 جنيها للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى.    

استقر سعر الدولار اليوم فى مصر أمام الجنيه، على مستوى كافة البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، مسجلا الأسعار التالية...

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.69جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.67جنيه للشراء

16.77جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.67جنيه للشراء

16.77جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك عودة

16.68جنيه للشراء

16.78جنيه للبيع


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