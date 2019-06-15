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"زوجة": هربت برفقة أطفالى بعد تخطيط زوجى للتخلص مني

السبت، 15 يونيو 2019 12:30 ص
"زوجة": هربت برفقة أطفالى بعد تخطيط زوجى للتخلص مني محكمه الأسرة - ارشيفية
كتبت أسماء شلبي

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أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالمعادى، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها بسبب استحالة العشرة، وادعت إتخاذها سلعة ومحاولته استغلالها للعمل بالمنازل، وتعرضها للتحرش على يد أصدقائه البلطجية، وعندما رفضت بدأت رحلة تعذيبها من ضرب وتعذيب وصل لتركها أيام وطفليها التوأم دون طعام.

وأضافت الزوجة" سلوى.ع.ف"، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: "هربت لمركز حماية المعنفات بعد تعرضى للعنف  على يد زوجى،  وتخطيطه للتخلص منى ".

وتابعت: "سيطرت والدة زوجى وتعاملنى كأننى عالة عليه، لتضغط للتخلص منى، وتحرضه على إستغلالى، ودفعى للبلطجية ينهشوا بجسدي".

وتتابع الزوجة : عاملنى كأننى فتاة من الشارع كان مريض يستمتع بإيذائى جسديا وتعنيفى وجعلنى أذوق الذل،م ضيفة:"هربت ولكنه أرجعنى بالقوة، جن جنونه وتوعدنى بحبسى بداخل منزله، وتعذيبى وقتلى إنتقاما منى لإبلاغ الشرطة عنه".

 

 


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دعوي خلع

بخل الزوج

زنا

جريمه قتل

خلافات اسريه

زوج مسن

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