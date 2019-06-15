زحام شديد على انتخابات الغرفة التجارية بالجيزة ـ صور

كتب ــ إسلام سعيد

شهد اللجنة الانتخابية بغرفة الجيزة التجارية بمقر الغرفة بميدان الجيزة زحاما شديدا، وتم وقف العملية التصويتية لمدة نصف ساعة نظراً للازدحام الشديد بمقر اللجنة، وعاودت اللجان التصويت قبل قليل.

كما حدثت مناوشات بين أعضاء قائمة التغيير برئاسة عبد الله غراب وقائمة عادل ناصر رئيس الغرفة فى الدورة المنتهية.

وشكلت القوائم، لجانا لحشد الأعضاء للتصويت، وتقديم خدمات لهم أمام لجان التصويت، منها نشر أجهزة لاب توب للكشف عن أماكن التصويت، إلى استخدام صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشارك نحو 537 ألفا و829 تاجرا علي مستوى 22 محافظة لانتخاب 157 من بين 391 مرشحا لعضوية مجالس ادارات الغرف التجارية في هذه المحافظات وهم يمثلون نصف عدد أعضاء مجالس الادارة انتظارا لقرار وزير التجارة بتعيين النصف الآخر حتي يكتمل عدد المجلس، تمهيدا لتشكيل هيئات مكاتب الغرف لدورة جديدة، وفق موقع اتحاد الغرف التجارية.

وناشد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية جميع من منتسبى الغرف التجارية فى كافة ربوع مصر بالتوجه للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية، لنفتح جميعا صفحة جديدة من اجل مستقبل افضل لابنائنا باستمرار العمل الدؤوب لخلق فرص عمل ونشر النماء والتنمية، ودعم الاقتصاد المصرى، بحسب تصريحات للوكيل أمس الجمعة.

وحسمت التزكية انتخابات 5 محافظات على رأسها غرفة البحيرة التجارية، بعد تقدم 9 مرشحين فقط، وذلك في الدورة الجديدة 2019-2023 ليفوز بذلك رئيس الغرفة الحالى فتحى مرسى، وكذلك حسم الأقصر بعد تقدم 6 مرشحين فقط، وأخيرا حسم مقاعد الفيوم والشرقية بالتزكية.