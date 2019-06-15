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رسميًا.. فوز قائمة عمرو أبو العيون بانتخابات الغرفة التجارية فى أسيوط

السبت، 15 يونيو 2019 11:30 م
رسميًا.. فوز قائمة عمرو أبو العيون بانتخابات الغرفة التجارية فى أسيوط الغرفة التجارية بأسيوط
أسيوط ـ محمود عجمي

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أسفرت النتائج النهائية لانتخابات الغرفة التجارية بأسيوط، عن فوز قائمة عمرو إبراهيم أبو العيون بـ8 مقاعد.

وقال محمود ثابت القائم بأعمال الأمين العام الإداري للغرفة التجارية بأسيوط، إنه بعد الانتهاء من فرز جميع صناديق الانتخابات بـ6 لجان علي مستوي المحافظة، اكتسحت قائمة عمرو ابو العيون المكونة من 8 اعضاء الانتخابات بإجمالي اصوات بلغ 1700 للقائمة في حين حصل المرشح هاني حلمي علي 27 وهاني يحي علي 19 صوتا.

والقائمة الفائزة بعضوية مجلس الغرفة التجارية باسيوط وهم:" عمرو إبراهيم أبو العيون، وأحمد محمود حسن والحلفاوي محمد خليل وعلي عبد العزيز أحمد وعماد الدين علي أحمد تغيان وماجد مراد لمعي الدهبي ومحمد كمال أحمد محمد ومصطفي أحمد محمود الصدفي .

وشهدت لجان الاقتراع إقبالا ضعيفا من قبل أعضاء الجمعية العمومية من لهم حق الادلاء بأصواتهم في انتخابات الغرفة التجارية والتي يتنافس 10 مرشحين علي 8 مقاعد لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط والمكون من 21 عضواً من بينهم 8 بالتعيين بالإضافة إلي 5 أعضاء منتسبين.

وقال محمود ثابت القائم بأعمال الأمين العام الإداري للغرفة التجارية بأسيوط، أنه بلغ من  لهم حق التصويت هذا العام 27 ألف و500 ناخباً من الأفراد والشركات مسددي اشتراكات الغرفة حتى عام 2019م  ولهم حق التصويت .

 


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