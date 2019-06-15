رئيس وزراء ألبانيا: ما حدث فى خليج عمان يمثل تهديدا خطيرا للسلم الدولي

تيرانا أ ش أ

أكد رئيس وزراء ألبانيا، إيدى راما، أن الهجمات التى تعرضت لها ناقلتا نفط من اليابان والنرويج فى خليج عمان تمثل تهديدا خطيرا للسلم الدولى وأمن الطاقة.

ونقلت قناة (العربية الإخبارية) عن راما قوله، فى تغريدة له على "تويتر"، : "تقف ألبانيا بقوة مع الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ضد ما يبدو أنه استفزاز مخطط من جانب إيران لتصعيد التوترات"، منددا باستفزازات إيران التى تهدف إلى تصعيد التوتر بالمنطقة.

وقد غادرت ناقلة النفط النرويجية "فرونت ألتير" التى يملكها قبرصى من أصل نرويجى المياه الإيرانية متجهة إلى الإمارات، بعد تعرض الناقلة، الخميس، لهجوم فى بحر عمان، فيما أعلنت شركة "فرونتلاين ماناجمنت" المالكة للسفينة، أن "زورق القطر أكيلا تمكن من ربط نفسه بالسفينة صباح السبت) وباتت "فرونت ألتير" خارج المياه الإيرانية ويتم جرها بأمان".

وتم سحب الناقلة اليابانية إلى ميناء الفجيرة الإماراتى أمس الجمعة.