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رئيس مدينة الأقصر يناشد أصحاب العقارات الالتزام بطلاء الواجهات باللون الموحد

السبت، 15 يونيو 2019 08:47 م
رئيس مدينة الأقصر يناشد أصحاب العقارات الالتزام بطلاء الواجهات باللون الموحد طلاء المنازل - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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ناشد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أصحاب العقارات والمنازل القديمة والجديدة بضرورة الالتزام بدهان وطلاء واجهات منازلهم بلون موحد، وهو اللون "البيج الفاتح" المميز لمدينة الأقصر، وذلك لخدمة حركة السياحة حفاظأ على المظهر الحضارى والجمالى لمدينة الأقصر، وتنفيذاً للمبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأضاف العميد أيمن الشريف، أن هذا القرار لم يشمل المبانى والمنازل الجديدة فقط ولكن تضمن كذلك واجهات المبانى والمنازل القديمة وتطويرها لتظهر كلوحات فنية، ومن يخالف ذلك سيتم قطع المرافق العامة عن المنزل المخالف حتى يتم توفيق أوضاعه، بهدف تغيير التشوه البصرى بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية، تنفيذا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الهندسية التابعة لمجلس مدينة الأقصر.

ويذكر أن مشروع الهوية البصرية قد تم تنفيذه من قبل ببعض الشوارع الرئيسية بشارع خالد بن الوليد وبعض شوارع منطقة حى وسط بمدينة الأقصر، للقضاء على التشوه البصرى.


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دهان واجهات المنازل

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