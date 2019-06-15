رئيس مدينة إدفو بأسوان يقرر ازدواج طريق الكورنيش بـ"الجهود الذاتية".. صور

أسوان – عبد الله صلاح

أصدر عبد الرحمن عامر، رئيس مدينة إدفو بأسوان، تعليماته بالبدء فى ازدواج طريق كورنيش النيل بمدينة إدفو، وذلك من خلال عمل بلدورات بمنتصف شارع الكورنيش.

وقال رئيس مدينة إدفو، على هامش جولته التفقدية، اليوم السبت، إنه سيتم البدء فى ازدواج طريق كورنيش النيل بمدينة إدفو جنوب محطة الصرف الصحى،باستخدام البلدورات الغير مستعملة والتي تم جمعها من شوارع المدينة،فيما يمكن وصفه بـ"الجهود ألذاتية".

وكان "عامر" أعطى أوامره بمنع مرور سيارات النقل الثقيل بحمولة زائدة بنطاق المدينة،وذلك بعد رصد عدد من المخالفات،خلال جولته التفقدية،اليوم السبت،ومنها مخالفات سيارات النقل الثقيل بوضع حمولة زائدة على السيارات،الأمر الذى يؤدى إلى تردى حالة الطبقة الإسفلتية للشوارع والطرق،بجانب تطاير الأتربة من السيارات التى لا تضع غطاء "مشمع"،مما دفع رئيس المدينة لتوقيع عقوبات على سائقى النقل الثقيل.