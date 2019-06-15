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رئيس قبرص: تركيا انتهكت القانون فى نزاع على الغاز الطبيعى

السبت، 15 يونيو 2019 02:55 م
رئيس قبرص: تركيا انتهكت القانون فى نزاع على الغاز الطبيعى الرئيس التركى والرئيس القبرصى
رويترز

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قال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، إن تركيا انتهكت القانون الدولي خلال نزاع على ملكية مكامن للغاز الطبيعي البحري.

 

وأضاف أناستاسيادس للصحفيين بعد قمة لرؤساء دول جنوب الاتحاد الأوروبي في مالطا أمس الجمعة، "أبلغت زملائي بانتهاكات للقانون الدولي والمعاهدة المعنية بقانون الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن نتيجة غزو تركيا الفعلي للمنطقة الاقتصادية الخاصة في محاولة للتنقيب بها".

 

وتسبب اكتشاف احتياطات الطاقة المربحة في تصاعد التوتر بين تركيا وقبرص والذي يعود إلى صراع عرقي في عام 1974 أسفر عن تقسيم الجزيرة إلى شطرين بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك. وأعلن الشطر الشمالي من قبرص، ويتحدث قاطنوه باللغة التركية، الاستقلال. ولا يعترف بهذا الاستقلال سوى تركيا.

 

وأثناء القمة عبر زعماء الدول الأوروبية المطلة على البحر المتوسط عن دعمهم لقبرص العضو في الاتحاد الأوروبي وضغطوا على تركيا لإلغاء خططها للتنقيب البحري عن الغاز الطبيعي في المنطقة التي تقول سلطات قبرص إنها جزء من منطقتها الاقتصادية الخاصة في محيط الجزيرة.

 

كما عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات ثنائية مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي وحثا تركيا على وقف "الأنشطة غير القانونية" في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقبرص، مؤكدين أن الاتحاد الأوروبي لن يتراجع عن موقفه إزاء هذه المسألة.

 


قبرص

تركيا

الغاز الطبيعى

اليونان

فرنسا

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