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رئيس طاجيكستان يؤكد ضرورة التنسيق بين دول آسيا لمواجهة الإرهاب والجريمة

السبت، 15 يونيو 2019 08:31 ص
رئيس طاجيكستان يؤكد ضرورة التنسيق بين دول آسيا لمواجهة الإرهاب والجريمة رئيس طاجيكستان إمام على رحمان
أ ش أ

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أكد رئيس طاجيكستان إمام على رحمان اليوم، السبت، ضرورة التنسيق والتعاون بين دول آسيا من أجل مواجهة التحديات الراهنة وعلى رأسها انتشار الإرهاب والجريمة المنظمة.

 

وقال رحمان، في كلمة له خلال أعمال قمة "التعاون وإجراءات بناء الثقة في آسيا" المنعقدة في دوشنبه ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ إنه يجب بذل المزيد من الجهود في المجالات الاقتصادية والسياسية والإنسانية بين دول آسيا من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في البلدان الآسيوية.

 

وأضاف رحمان أننا شهدنا الكثير من التحولات في المرحلة الأخيرة وخاصة مع الأوضاع العالمية غير المستقرة نتيجة لانتشار الإرهاب والجريمة المنظمة مما يستوجب العمل المشترك واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه التحديات، وأشار إلى أن الشعب الطاجيكي يدرك قيمة السلام والاستقرار، مؤكدا أهمية التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية .

 

ودعا رحمان إلى العمل من أجل تحسين ظروف معيشة المواطنين في آسيا، معربا عن قلقه إزاء الوضع الإنساني الصعب في دولة أفغانستان المجاورة..وطالب المجتمع الدولي بالتنسيق من أجل تقديم مساعدة لأفغانستان مما قد يساهم في حل هذه أزمة هذا البلد.

 


طاجيكستان

رئيس طاجيكستان

إمام على رحمان

الارهاب

الجريمة

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