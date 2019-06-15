رئيس شركة صرف صحى القاهرة يكرم 54 عاملا مثاليا

كتب أحمد حسن

نظمت شركة صرف القاهرة، احتفالية ظهر اليوم السبت، وذلك لتكريم العمال المثاليين بالشركة ومن جانبه، أكد المهندس عادل حسن، رئيس شركة صرف صحى القاهرة، أنه تم تكريم 54 مهندس وإدارى ومساعد فنى وعامل بمختلف قطاع الشركة.

وأكد المهندس عادل حسن، خلال كلمته فى حفل التكريم، أن كافة العاملين بالشركة يستحقون لقب العامل المثالى، نظرا للجهد الذى يبذلونه داخل الشركة لتقديم خدمة جيدة لمواطنى العاصمة، مشيرا إلى ان التكريم يعد بمثابة تحفيز لكافة العمال والفنيين داخل الشركة.

وأضاف أن مصر تحتاج لسواعد أبنائها الأبرار من العاملين المخلصين، خاصة فى هذه الفترة التى يمر بها الوطن والتى توضع فيها اللبنات الأولى فى البناء الجديد لمصرنا الحبيبة، وفى نهاية الحفل، سلم رئيس مجلس إدارة الشركة شهادات تقدير وجوائز للمكرمين من العاملين.

فى سياق آخر، أشار المهندس عادل حسن، رئيس شركة صرف صحى القاهرة، أن الشركة انتهت من إحلال وتجديد عدد من شبكات الصرف فى مناطق مختلفة داخل العاصمة، فضلا عن أنه من المقرر أن يتم افتتاح عدد من المحطات والشبكات التى تم الانتهاء منها قبل 30 يونيو الجارى.

وأكد أن أبرز شبكات الصرف التى تم الانتهاء منها هى "شبكة صرف منطقة على شعراوى بحدائق القبة، وشبكة صرف محطة مسرة فى شبرا، وشبكة صرف منطقة درب السكة الحديد بحى الشرابية، وشبكات عين شمس".

وتابع: "تم الانتهاء من شبكة صرف منطقة القرابية والحمزية بالدرب الأحمر، وشبكة منطقة مسجد الرفاعى بالخليفة، وشبكة منطقة الخرنفش بباب الشعرية، وشبكة صرف عزبة السوايسة، والعزبة البيضاء بالمرج"