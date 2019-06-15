رئيس جامعة طنطا يشارك في المؤتمر السنوي لإدارة المعامل بالغربية

الغربية محمد طارق

شارك الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، اليوم السبت ، في فعاليات المؤتمر السنوي الأول لإدارة المعامل بالغربية الذي انعقد تحت رعاية اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، والدكتور عبد القادر الكيلاني وكيل وزارة الصحة بالغربية.

وفي كلمته أعرب الدكتور مجدي سبع عن سعادته بالمشاركة في فعاليات المؤتمر، مؤكداً على أهمية دور المعامل في المنظومة الطبية، موضحاً أن أي طبيب أياً كان تخصصه لا يمكنه الاستغناء عن طبيب التحاليل.

وأشار رئيس جامعة طنطا، إلى أهمية التحاليل الطبية باعتبارها تعطي مؤشرات معملية أساسية لرصد حالة الانسان الصحية والكشف عن وجود اضطرابات في الوظائف الحيوية والعضوية للجسم ودور التحليل الطبي السليم في مساعدة الاطباء في تشخيص المرض والوصول للعلاج .

شهد المؤتمر مشاركة الدكتورة إيمان مشهور أستاذ ورئيس قسم الباثولوجيا الاكلينيكية وأمراض الدم بجامعة طنطا ورئيس شرف المؤتمر، والدكتورة إيمان العشري مدير إدارة المعامل بالغربية.