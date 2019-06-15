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تمهيداً لإنشاء كلية التربية للطفولة المبكرة

رئيس جامعة سوهاج يستقبل لجنة قطاع دراسات الطفولة ورياض الأطفال

السبت، 15 يونيو 2019 11:07 ص
رئيس جامعة سوهاج يستقبل لجنة قطاع دراسات الطفولة ورياض الأطفال رئيس جامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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استقبل الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، وفد من لجنة قطاع دراسات الطفولة ورياض الأطفال بالمجلس الأعلى للجامعات المصرية، وذلك لمعاينة مقر كلية التربية للطفولة المبكرة المؤقت بمبنى كلية التربية بمقر الجامعة الجديدة، لحين الإنتهاء من إنشاءات المبنى الخاص بالكلية، وذلك بحضور الدكتور صفا السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع.

وقال رئيس الجامعة، إن إنشاء الكلية يعد إضافة كبيرة للجامعة ويأتى تماشياَ مع اهتمام الدولة الواضح فى مجال تنمية ورعاية الطفولة فى مصر، مشيراً إلى أن رسالة الكلية تكمن في الإرتقاء بالطالبات وإمدادهم بالمهارات اللازمة والخلفية النظرية والعملية لمهنة التدريس للتعامل مع طفل ما قبل المدرسة، باستخدام أحدث الطرق والوسائل التكنولوجية فى التعليم وتصميم البرامج التعليمية، بالإضافة إلى توفير معلمات متخصصات على درجة عالية من المهارة والجودة فى الأداء، وتدعيم التنمية المهنية والتدريب أثناء الخدمة للمعلمات غير المتخصصات أو المعلمات اللاتى لم يتلقين نظام إعداد متكامل وقائم على الجودة.

وقال الدكتور خالد عبد اللطيف عمران عميد كلية التربية، إن وفد اللجنة أشاد بالأماكن المخصصة للكلية بمبنى كلية التربية وتجهيزاتها، وسيقوم بكتابة التقرير ورفعه للجنة للحصول على موافقتها ومن ثم إصدار قرار وزاري بإنشاء الكلية، وأضاف أن الكلية ستتضمن ثلاثة أقسام هي العلوم التربوية والنفسية، مناهج الطفل والتربية الخاصة، كما سيتم التعاون مع كليات أخرى بالجامعة عن طريق الاستعانة ببعض التخصصات بكليات العلوم، الطب والتربية.

 الجدير بالذكر أن الوفد ضم كلا من الدكتور عيد عبدالواحد علي عميد كليتي التربية والتربية للطفولة المبكرة بجامعة المنيا، الدكتورة ماجدة هاشم بخيت عميد كلية رياض الأطفال جامعة أسيوط، الدكتور إبراهيم عبدالرازق أحمد عميد كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة بني سويف.

رئيس جامعة سوهاج (1)
رئيس جامعة سوهاج

 

رئيس جامعة سوهاج (2)
رئيس جامعة سوهاج 

 

 


سوهاج

جامعة سوهاج

رئيس جامعة سوهاج

كلية الطفولة سوهاج

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