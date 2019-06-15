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رئيس الوزراء يتفقد الموقع المقترح لنقل مركبى خوفو بالمتحف المصرى الكبير

السبت، 15 يونيو 2019 11:30 ص
رئيس الوزراء يتفقد الموقع المقترح لنقل مركبى خوفو بالمتحف المصرى الكبير رئيس الوزراء
كتبت ــ هند مختار - تصوير سليما ن العطيفى‎

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تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، آخر تطورات أعمال إنشاءات المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، يرافقه اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام علي مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة.
 
وأثناء الزيارة تفقد رئيس الوزراء الموقع المقترح لنقل مركبى خوفو، وكلف بأن تتم دراسة النقل من الخبراء والمختصين، وأن يكون هناك فريق عمل على أعلى مستوى فى الشئون الهندسية والترميم يتولى ذلك. 
 
وخلال الجولة التفقدية بالمتحف، أوضح وزير الآثار أن مشروع المتحف المصري الكبير يضم مبنى المتحف الرئيسي، و الساحة الرئيسية، ومدخل كبار الزوار، وبهو رمسيس، ومبنى المؤتمرات، وحائط الأهرامات، والحديقة الترفيهية – وادى النيل، وحديقة الأطفال، ومركز الترميم والطاقة، ومدرجات هرم خوفو، ومطعم الأهرامات، والمسلة.
 
وأضاف أن إجمالي مساحة المشروع تبلغ 167 ألف م2، وتزيد نسبة تنفيذه على  91.5 %، وتم الانتهاء من تنفيذ الهيكل الإنشائي بنسبة 100%، والطرق الخارجية المحيطة بنسبة تزيد على 90%، وتم الانتهاء من تشطيبات قاعة الملك توت عنخ آمون بنسبة 95%، و بهو المدخل  الذي يقع به تمثال الملك رمسيس الثاني بنسبة 92%، وإنجاز الدرج العظيم بنسبة 98%، وأعمال قطاعات العرض الرئيسية بنسبة 85%، وجارى تنفيذ أول ميدان مسلة معلق أمام واجهة المتحف المصري الكبير، وتم استلام المسلة وجار ترميمها
 
وأشار اللواء عاطف مفتاح  إلي أنه تم الانتهاء من تمهيد الطرق المحيطة بالمتحف من الجهة الشرقية والغربية، وتم استحداث الطريق الشمالي والجنوبي بنسبة تنفيذ 90%، وكذا تم الانتهاء من الأعمال التصميمية لإنشاء نفق طريق الفيوم بطول 1200م  فى اتجاهين ومكون من 6 حارات مرورية في كل إتجاه بالإضافة إلي نفق حماية المرافق، وتم البدء في أعمال الحفر، وجارى إتمام إخلاء التواجدات الكائنة بجنوب طريق الفيوم. 
 
وقال: إن هناك إجراءات لتطوير طرق أخرى تخدم المتحف الكبير أهمها؛ مطلع طريق المنصورية مع الطريق الدائرى، وطرق (المنصورية – الفيوم – الهرم – فيصل)، ومطلع الطريق خلف مساكن الضباط، والنفق المقترح أسفل الطريق الشمالى المستجد، والقطاع العرضى لمحور المنصورية بعد تطويره.
.
كما استعرض اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام علي مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة، الموقف التنفيذي للآثار بالمتحف، حيث أشار إلي أن إجمالي ما تم نقله من قطع أثرية حتي تاريخه وصل إلي 47952 قطعة أثرية، وأن إجمالي ما تم ترميمه وصيانته من قطع أثرية وصل إلي 44569 قطغة أثرية. 
 
وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على بذل قصارى الجهود لسرعة الانتهاء من هذا المبنى التاريخى، موجها بأن تتم جميع الأعمال بدقة متناهية ليكون المتحف الكبير رسالة للعالم كله عن مصر الجديدة، التى تواصل صنع حاضر ومستقبل أفضل لأبنائها استكمالا لما بناه المصريون القدماء.
 
المتحف
المتحف

المتحف-المصرى-الكبير
المتحف المصرى الكبير

جانب-من-الجولة
جانب من الجولة

جولة-رئيس-الوزراء-(2)
جولة رئيس الوزراء 

جولة-مصطفى-مدبولى
جولة مصطفى مدبولى

رئيس-الوزراء-فى-الموقع-المقترح
رئيس الوزراء فى الموقع المقترح

ويتابع-العمل-بالمنطقة
ويتابع العمل بالمنطقة

ويستمع-لشرح-تفصيلى
ويستمع لشرح تفصيلى

ويستمع-لشرح-تفصيلى-حول-العمل
ويستمع لشرح تفصيلى حول العمل

 


منطقة الاهرامات

المتحف المصرى الكبير

مركب خوفو

رئيس الوزراء

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