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رئيس الوزراء العراقى: لن نسمح لعناصر "داعش" المنهزمة بالتقاط أنفاسها

السبت، 15 يونيو 2019 08:44 ص
رئيس الوزراء العراقى: لن نسمح لعناصر "داعش" المنهزمة بالتقاط أنفاسها رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي
أ ش أ

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دعا رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي اليوم، السبت، القوات الأمنية إلى استمرار اليقظة وتكثيف الجهد الاستخباري وعدم السماح لعناصر تنظيم"داعش" المنهزمة بالتقاط أنفاسها .

 

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان - نقلته قناة (السومرية نيوز) - أن عبد المهدي قام بزيارة موقع مجزرة (سبايكر) في محافظة صلاح الدين في الذكرى الخامسة لوقوعها .

 

وقال عبد المهدي إن " بطولات وتضحيات العراقيين ووحدتهم هي التي صنعت النصر، ونحن أوفياء لهذه الدماء التي انتصرت .. ولن نسمح لعناصر داعش المنهزمة بالتقاط أنفاسها وقواتنا تلاحقهم في الصحاري، ولن يكون لهم مكان آمن في العراق".

 

يذكر أن تنظيم "داعش" أعدم المئات من المتدربين والطلبة العسكريين في قاعدة "سبايكر" الواقعة شمال مدينة تكريت عندما فرض سيطرته على هذه المنطقة في 2014، وذلك قبل أن تتمكن القوات العراقية من استعادة السيطرة عليها وهزيمة التنظيم.

 


العراق

الارهاب

دعاش

رئيس الوزراء العراقى

عادل عبد المهدى

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