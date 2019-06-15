رئيس الإنجيلية يشارك فى رسامة القس سامح داود راعيا لكنيسة أبوحنس بالمنيا

كتبت ـ سارة علام

شارك الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، فى حفل رسامة القس سامح داود قسًّا وراعيًا للكنيسة الإنجيلية بأبوحنس، بمحافظة المنيا، بحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب.

كما حضر فعاليات برنامج الاحتفال القس جون رشدى، رئيس مجمع المنيا الإنجيلى، والشيخ صموئيل باقى صدقة، نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلى، والدكتور القس إكرام لمعى، رئيس مجلس الإعلام والنشر بسنودس النيل الإنجيلى، والقس سامح عزمى، راعى الكنيسة الإنجيلية بصفط اللبن، والقس سمير صداق، راعى الكنيسة الإنجيلية بالمصاص، والقس رجائى محيى، راعى الكنيسة الإنجيلية الثانية بالمنيا، والقس كمال رشدى، راعى شريك الكنيسة الإنجيلية الثانية بالمنيا، بالإضافة إلى القس عماد بطرس، رئيس لجنة القسوس بمجمع المنيا الإنجيلى، والقس عماد إسحق، رئيس لجنة التعليم اللاهوتى بمجمع المنيا الإنجيلى، والقس شادى حنا، راعى الكنيسة الإنجيلية بسمالوط، والدكتور الشيخ كمال يوسف، نائب رئيس مجمع المنيا الإنجيلى، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس الشيوخ.