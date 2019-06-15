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دينا الشربينى وحلا شيحا وشيرين رضا يزرن إحدى محاربات سرطان الثدى بمنزلها

السبت، 15 يونيو 2019 04:45 م
دينا الشربينى وحلا شيحا وشيرين رضا يزرن إحدى محاربات سرطان الثدى بمنزلها دينا الشربينى وحلا وهنا شيحا وشيرين رضا فى زيارة إحدى محاربات سرطان الثدى
كتب وليد عبد السلام -حسين طلال - اسامة الصياد

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زار وفد الفنانات والإعلاميات برئاسة المهندسة زينب بشير سفير جمعية موناكو للأعمال الخيرية "ماما سلوى" إحدى محاربات سرطان الثدى بالسويس بمنزلها كنوع من الدعم المعنوى لمريضات سرطان الثدى.
 
ورحبت ماما سلوى بالفنانات والإعلاميات مؤكدة سعادتها بالزيارة والدعم المعنوى الذى سكن روحها بعد قيام هذة المجموعة الشابة من الفنانات بزيارتها .
 
ودعت ماما سلوى الى الكشف المبكر من جانب كافة السيدات مؤكدة أن القطاع الأهلى مثل مستشفى بهية يوفر الفحص والعلاج لكل السيدات بالمجان وقالت:  فى بهية وقت العلاج لم أشعر بغربة وإنما كنت صاحبة مكان وهذا ما عززه جميع العاملين بالمستشفى .
 
وحرص وفد الفنانات على توجية أسمى عبارات الدعم للسيدة سلوى مؤكدين أنهم بجوار كل سيدة حتى يتم شفائها من المرض وطالبوا الجميع بالدعم والتوسع فى نشر التوعية بالمرض وطريقة العلاج .
 
 
يشار الى أن ماما سلوى عبد الفتاح من أوائل المحاربات فى بهية وتعيش مع ابنتها وزوج ابنتها واكتشفت المرض فى مراحله الأولى ولم تتلقى العلاج الكيماوى او الإشعاعى بل تم استئصال الورم ومتابعة العلاج الهرمونى.
 
جديد بالذكر أن الوفد الذى زار ماما سلوى يضم كل من دينا الشربينى ولقاء الخميسى وهنا وحلا شيحا وشيرين رضا والاعلامية جاسمين طة ذكى وعدد من السيدات محاربات السرطان.
 
 
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سرطان الثدى

دينا الشربينى

بهية

مستشفى بهية

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