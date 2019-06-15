دلع جسمك..العنب هيقوي مناعتك ويحافظ علي صحة القلب

كتبت فاطمة ياسر

العنب يعد من الفواكه الصيفية المليئة بالماء والسكريات الطبيعية الهامة لجسم الإنسان خلال فصل الصيف، ويحتوي العنب علي العديد من العناصر الغذائية الهامة لجسمك ولصحتك، كمضادات الأكسدة، والبوتاسيوم وفيتامين "أ"، وخلال الأسطر القادمة نتعرف علي أفضل الفوائد الصحية الهامة، وذلك وفقا لموقع "healthline"، ومنها:

فوائد العنب..



-تناول العنب يساهم بشكل كبير في تنظيم نسبة الضغط في الدم.

-يعد من الأغذية الجيدة لأمراض القلب.

-من أفضل أنواع الفواكه الهامة التي تساهم بشكل كبيرفي تقليل فرص الإصابة بالجلطات.

-يعمل علي زيادة مناعة الجسم والحد من الإصابة بضعف في المناعة.

-من الفواكه الهامة التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ علي نضارة البشرة.

-تعد من الأطعمة المميزة التي تساهم بشكل كبير في تقليل فرص ظهور التجاعيد.

-العنب يعد من الفواكه الهامة في الحفاظ علي صحة المعدة والأمعاء، والتقليل من فرص الإصابة بالإمساك.

-يعد من الأطعمة الهامة لصحة الجهاز الهضمي والكبد، والتقليل من فرص التعرض لأي مشاكل صحية بها.