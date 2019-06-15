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دقلو: أعضاء المجلس العسكرى السودانى ليسوا طلاب سلطة وغير طامعين فى الحكم

السبت، 15 يونيو 2019 11:19 م
دقلو: أعضاء المجلس العسكرى السودانى ليسوا طلاب سلطة وغير طامعين فى الحكم الفريق محمد حمدان دقلو نائب الرئيس المجلس الانتقالى فى السودان
الخرطوم أ ش أ

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أكد نائب الرئيس المجلس الانتقالى فى السودان الفريق محمد حمدان دقلو، أن أعضاء المجلس ليسوا طلاب سلطة وغير طامعين فى الحكم وأن المجلس لم يرفض التفاوض على عكس ما يتار من اتهامات.

وقال دقلو - فى لقاء جماهيرى بولاية الخرطوم اليوم - إن الشعب السودانى هو من دفع إلى تغيير النظام السابق وأن المجلس العسكرى يستمد قوته ومشروعتيه من شباب الثورة وجماهير الشعب فى القرى والأرياف.

وشدد على ضرورة تشكيل لجنة وزراء تدير البلاد حتى إحراء الانتخابات، مؤكدا أنه لن تكون هناك فوضى فى السودان، ونوه بأن التغيير تم بسلاسة وبلاد دماء، منتقدا أدوار بعض السفراء فى السودان، وقال إن هناك من يسعى لاشعال الفتن فى البلاد، وأكد اهتمام المجلس العسكرى بالتنمية والإهتمام بمعيشة المواطنين.

 


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المجلس العسكرى السودانى

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أخبار السودان

العسكرى السودانى

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