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دراسة: التحرك كثيرا والجلوس أقل مفيد للعقل والجسم

السبت، 15 يونيو 2019 02:30 م
دراسة: التحرك كثيرا والجلوس أقل مفيد للعقل والجسم المشى والحركة
كتب بيتر إبراهيم

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يرتبط النشاط البدنى منذ فترة طويلة بصحة نفسية أفضل، وقد وجدت دراسة علمية حديثة أن التحرك أكثر والجلوس أقل مفيد للعقل وكذلك الجسم.

ووفقاً لموقع  "HealthDayNews"أوضح الباحثون أن الذين يقضون عدة ساعات جالسين على مقاعدهم يقولون إنهم لا يشعرون بحالة جيدة للغاية فى نهاية اليوم لأنهم تحركوا قليلاً.

وحلل الباحثون بيانات الطلاب ما إذا كان هناك ارتباط خطى بين مستويات النشاط البدنى والصحة العقلية، وما إذا كانت العادات المستقرة، مثل الجلوس طوال اليوم، قد تؤثر على هذه العلاقة.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بتحليل البيانات من المسح الكندى للتدابير الصحية، التى تم جمعها بين عامى 2007 و2012 (عينة تمثل أكثر من 95% من الكنديين).

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ومن خلال مراعاة المتغيرات، مثل الجنس أو الوزن أو استخدام التبغ، التى يمكن أن تؤثر على العلاقة بين النشاط البدنى اليومى والصحة العقلية، وجدوا أن النشاط البدنى المعتدل إلى المكثف مثل لعب كرة القدم أو الجرى لمدة تتراوح بين دقيقة واحدة و50 دقيقة فى اليوم بالتدريج ارتبط مع صحة نفسية أفضل، لكن بعد تلك الفترة، أبلغ الناس عن تدهور صحتهم العقلية.

وترتبط جميع الأنشطة البدنية ذات الشدة المختلفة بصحة نفسية أفضل، لكن يبدو أن النشاط البدنى المفرط له تأثير معاكس.


الحركة

فوائد لحركه

مخاطر الجلوس لفترات طويله

مشاكل صحيه

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