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دار الإفتاء: إيداع المال فى البنوك وشهادات الاستثمار حلال شرعًا

السبت، 15 يونيو 2019 11:50 ص
دار الإفتاء: إيداع المال فى البنوك وشهادات الاستثمار حلال شرعًا حكم إيداع المال فى البنوك وشهادات الاستثمار
كتب على عبد الرحمن

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بثت دار الإفتاء المصرية مقطع فيديو بعنوان "ملخص لحكم إيداع المال فى البنوك"، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أوضحت خلاله حكم إيداع المال أو شهادات الاستثمار فى البنوك.

وقال الدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر الفيديو، إن وضع المال فى البنوك فى ودائع أو حساب استثمارى أو شهادات استثمار، جائز شرعًا ولا شىء فيه.

وأضاف الوردانى أن البعض يظن أن هذه المعاملات البنكية، من قبيل الربا بسبب الفائدة الثابتة، لكنها ليست فائدة لكنها ريع، لأن من يضع مبالغ مالية فى البنك فهو يمول مشروعات، وبالتالى يأخذ نسبة من أرباح هذه المشروعات، ويم تثبيت هذه الفائدة بعد دراسات الجدوى ودراسات السوق.


ايداع المال فى البنوك

شهادات الاستثمار

دار الافتاء

الافتاء

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