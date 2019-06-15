خطة قناة السويس أمام البرلمان.. اعرف حجم الإيرادات والاستثمارات والناتج الإجمالى

يُعد نشاط قناة السويس، من الأنشطة الاقتصادية سريعة النمو التى تُدر عائدات كبيرة ومتزايدة عاماً تلو الأخر، وتُشكل أحد المحاور الرئيسية للنقد الأجنبى والداعمة لميزان المدفوعات.

وساهمت مشروعات تطوير وتعميق المجرى الملاحى وإنشاء محور القناة الجديدة فى استيعاب حركة التجارة المتنامية، واستقبال الناقلات الضخمة والسفن العملاقة، وفى انسيابية حركة المرور واختصار فترات الانتظار والعبور.

ويرصد "اليوم السابع" أبرز أرقام مستهدفة حسب خطة نشاط قناة السويس المقدمة إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، للعام المالى 2019/202:

- من المستهدف أن تصل إيرادات قناة السويس حسب خطة التنمية للعام 2019/2020 إلى 6.1 مليار دولار، مقابل متوقع يصل إلى 5.8 مليار دولا بنهاية العام المالى 2018/2019.

- من المستهدف أن حجم الحمولة الصافية العابرة لقناة السويس إلى 1182 مليون طن فى عام 2019/2020.

- من المستهدف تزايد عدد السفن المارة إلى حوالى 18.2 ألف سفينة فى عام الخطة 2019/2020، مقابل 18 ألف سفينة عام 2018/2019 .

- من المستهدف أن يصل الناتج المحلى الإجمالى لنشاط قناة السويس بـ(الأسعار الجارية) إلى 113 مليار جنيه نهاية عام 2019/2020 وإلى 96.8 مليار بــ(الأسعار الثابتة) جنيه بنهاية عام 2019/2020.

- ولتحقيق معدلات النمو المستهدفة لقناة السويس، استهدفت الخطة زياردة استثمارات عام 2019/2020 لتصل إلى 9.6 مليار جنيه.