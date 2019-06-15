سوبر كورة
Ads
السبت، 15 يونيو 2019 02:08 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

حملة قومية وبرامج توعوية لمواجهة السوسة الحمراء للنخيل لزيادة إنتاج البلح

السبت، 15 يونيو 2019 02:00 ص
حملة قومية وبرامج توعوية لمواجهة السوسة الحمراء للنخيل لزيادة إنتاج البلح سوسة النخيل - أرشيفية
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصل معهد وقاية بحوث النباتات ومعهد بحوث البساتين والمعمل المركزى للنخيل بمركز البحوث الزراعية الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، بمواصلة برنامج المكافحة فى مناطق الإصابة بسوسة النخيل، لحماية الثروة المصرية من النخيل خاصة فى المناطق التى تكثر بها النخيل، وزيادة إنتاج التمور.

وكشف تقرير أنه يتم تجهيز فيلم إرشادى عن النخيل منذ الزراعة واختيار الفسائل الجيدة والعمليات البستانية الجيدة، وتوزيع الأصناف على مستوى الجمهورية حتى الحصاد والتعبئة ومكافحة الآفات حقليا وفى المخازن.

وقال التقرير إنه تم تنظيم عدد من الحقول الإرشادية فى منطقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، وتضمنت أعمال المكافحة لسوسة النخيل بطريقة صحيحة وكذلك العمليات الوقائية والعمليات البستانية فى المناطق التابعة للواحة وهى عين الجعاصى وبئر السبوعة وبئر عين تونى وبئر التحتانية وبئر عين انباش، موضحا أنه تم الانتهاء من ترقيم وفحص النخيل بجميع الحقول المختارة كان متوسط نسبة الإصابة بسوسة النخيل 29.04%.

وتابع التقرير أنه تم الانتهاء من علاج النخيل المصاب بسوسة النخيل بالطرق الثلاث للمكافحة والعلاج وهى (حقن – غمر – باستخدام اقراص الفستوكسين)، وكانت النسب كالاتى فيما تم علاجه: الغمر 28.3%، الحقن 66.6%، باستخدام أقراص الفستوكسين 5.1% وكانت نسبة نجاج العلاج 87%، موضحا أنه تم فحص النخيل الخاص بمركز ومدينة الواحات البحرية بالشارع الرئيسى للمدينة وعلاج النخيل تم إضافته للحقول الإرشادية مكان متميز وتم علاج ورش النخيل.

وأكد التقرير مواصلة البرنامج التدريبى على بعض المزراعين على كيفية إجراء عمليات الوقاية من سوسة النخيل، وتم تحديد 5 محطات (مساحة المحطة 50 فدانا) لتقدير معدل الإصابة قبل وبعد التدخل بوسائل المكافحة، ويتم حاليا إجراء الفحص بها وإرشاد مزارعين بطريقة العلاج وسوف يتم شراء 5 شنيور يعمل بالبنزين ورشاشات وبدل لعاملين بالمكافحة ومقاسات لإزالة الشوك لتوزيعها على مناطق عمل مشروع وتم تحديد الحقول الإرشادية ويجرى حاليا ترقيم وفحص فى الداخلة.

 


حملة القومية للنخيل

سوسة النخيل

الارشاد الزراعى

سوسة النخيل الحمراء

مكافحة سوسة النخيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مجنون عالم مارفل يشاهد فيلم Avengers: Endgame 116 لتحطيم رقم Avatar

مجنون عالم مارفل يشاهد فيلم Avengers: Endgame 116 لتحطيم رقم Avatar

محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده الـ 27 اليوم

محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده الـ 27 اليوم

مين بيشترى "أونلاين "..الرجال الأكثر استخداماً..والملابس الأعلى طلباً

مين بيشترى "أونلاين "..الرجال الأكثر استخداماً..والملابس الأعلى طلباً

أخبار × 24ساعة.. نقيب الفلاحين:سعر كيلو الليمون ينخفض لـ40 جنيها خلال 15 يوما

أخبار × 24ساعة.. نقيب الفلاحين:سعر كيلو الليمون ينخفض لـ40 جنيها خلال 15 يوما

هيئة الأفلام الأردنية عن مسلسل "جن": معظم من انتقدوه لم يشاهدوه أساسا

هيئة الأفلام الأردنية عن مسلسل "جن": معظم من انتقدوه لم يشاهدوه أساسا

دورى بلاي ستيشن فى غرفة عمر جابر بمعسكر المنتخب

دورى بلاي ستيشن فى غرفة عمر جابر بمعسكر المنتخب

الخميس المقبل.. آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ11 بمشروع الإسكان الاجتماعى

الخميس المقبل.. آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ11 بمشروع الإسكان الاجتماعى

روسيا تمنح خريجى جامعاتها شهادات رقمية بدءا من عام 2021

روسيا تمنح خريجى جامعاتها شهادات رقمية بدءا من عام 2021

لإنقاذ والده من الموت.. طفل صينى يلتهم الطعام بشراهة ليتبرع بالنخاع لأبوه

لإنقاذ والده من الموت.. طفل صينى يلتهم الطعام بشراهة ليتبرع بالنخاع لأبوه

وزير الدفاع الأمريكى: هجمات إيران فى خليج عمان تهديدًا للأمن بالمنطقة

وزير الدفاع الأمريكى: هجمات إيران فى خليج عمان تهديدًا للأمن بالمنطقة

فيديو.. رئيس تركمانستان يبرز مهاراته فى إطلاق النار من دراجة هوائية

فيديو.. رئيس تركمانستان يبرز مهاراته فى إطلاق النار من دراجة هوائية

القبض على 9 متهمين اعترفوا بسرقة 60 مركبة فى السعودية

القبض على 9 متهمين اعترفوا بسرقة 60 مركبة فى السعودية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة