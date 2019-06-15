حملة قومية وبرامج توعوية لمواجهة السوسة الحمراء للنخيل لزيادة إنتاج البلح

واصل معهد وقاية بحوث النباتات ومعهد بحوث البساتين والمعمل المركزى للنخيل بمركز البحوث الزراعية الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، بمواصلة برنامج المكافحة فى مناطق الإصابة بسوسة النخيل، لحماية الثروة المصرية من النخيل خاصة فى المناطق التى تكثر بها النخيل، وزيادة إنتاج التمور.

وكشف تقرير أنه يتم تجهيز فيلم إرشادى عن النخيل منذ الزراعة واختيار الفسائل الجيدة والعمليات البستانية الجيدة، وتوزيع الأصناف على مستوى الجمهورية حتى الحصاد والتعبئة ومكافحة الآفات حقليا وفى المخازن.

وقال التقرير إنه تم تنظيم عدد من الحقول الإرشادية فى منطقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، وتضمنت أعمال المكافحة لسوسة النخيل بطريقة صحيحة وكذلك العمليات الوقائية والعمليات البستانية فى المناطق التابعة للواحة وهى عين الجعاصى وبئر السبوعة وبئر عين تونى وبئر التحتانية وبئر عين انباش، موضحا أنه تم الانتهاء من ترقيم وفحص النخيل بجميع الحقول المختارة كان متوسط نسبة الإصابة بسوسة النخيل 29.04%.

وتابع التقرير أنه تم الانتهاء من علاج النخيل المصاب بسوسة النخيل بالطرق الثلاث للمكافحة والعلاج وهى (حقن – غمر – باستخدام اقراص الفستوكسين)، وكانت النسب كالاتى فيما تم علاجه: الغمر 28.3%، الحقن 66.6%، باستخدام أقراص الفستوكسين 5.1% وكانت نسبة نجاج العلاج 87%، موضحا أنه تم فحص النخيل الخاص بمركز ومدينة الواحات البحرية بالشارع الرئيسى للمدينة وعلاج النخيل تم إضافته للحقول الإرشادية مكان متميز وتم علاج ورش النخيل.

وأكد التقرير مواصلة البرنامج التدريبى على بعض المزراعين على كيفية إجراء عمليات الوقاية من سوسة النخيل، وتم تحديد 5 محطات (مساحة المحطة 50 فدانا) لتقدير معدل الإصابة قبل وبعد التدخل بوسائل المكافحة، ويتم حاليا إجراء الفحص بها وإرشاد مزارعين بطريقة العلاج وسوف يتم شراء 5 شنيور يعمل بالبنزين ورشاشات وبدل لعاملين بالمكافحة ومقاسات لإزالة الشوك لتوزيعها على مناطق عمل مشروع وتم تحديد الحقول الإرشادية ويجرى حاليا ترقيم وفحص فى الداخلة.