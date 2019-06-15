حلا شيحا وشرين رضا: هنعمل فحص مبكر للكشف عن سرطان الثدى الأيام المقبلة

كتب وليد عبد السلام - تصوير حسين طلال

أكدت المهندسة زينب بشير سفير جمعية موناكو للأعمال الخيرية، أن الفحص المبكر والشامل للكشف عن سرطان الثدى مهم، ويحمى السيدات من المضاعفات ويرفع نسب الشفاء حال الإصابة مؤكدة أنها أجرت فحص سرطان الثدى.





وقالت الفنانة حلا شيحة لليوم السابع خلال زيارتها اليوم لعدد من محاربات سرطان الثدى بمحافظة السويس ضمن وفد من الفنانين والإعلاميين المصريين لدعمهم معنويا خلال أيام سأجرى الفحص المبكر للكشف عن سرطان الثدى، "إنها سعيدة بما قدمته هى وزملاؤها من الفنانات من دعم معنوى لهؤلاء المحاربات".





وفى نفس السياق أكدت الفنانة شيرين رضا، أنها قامت بعمل الفحص الشامل للكشف عن سرطان الثدى مرة من قبل، وستقوم خلال اليومين المقبلين بإجرائه مرة أخرى، ومتابعة "علينا أن نكون أوفياء لبعضنا البعض وذلك من خلال الدعم المعنوى للمريض وتوفير سبل الراحة من خلال كفالة بعضنا البعض".



ومن جانبها قالت المهندسة رشا فؤاد المهندس الاستشارى لمستشفى بهية، إنه تم تخصيص قطعة أرض بالشخ زايد للتوسع فى بناء مستشفى جديد لبهية لعلاج سرطان الثدى، ومؤكدة أنه يوجد خطة محددة للتوسع فى الصعيد لضمان التواجد فى الجمهورية لحماية السيدات من مخاطر سرطان الثدى .































































