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حكم إحياء ذكرى الأربعين والسنوية للمتوفى.. الإفتاء تجيب

السبت، 15 يونيو 2019 10:33 ص
حكم إحياء ذكرى الأربعين والسنوية للمتوفى.. الإفتاء تجيب مقابر - أرشيفية
كتب ــ على عبد الرحمن

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ردت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، على سؤال حول حكم إقامة الأربعين والسنوية وختم القرآن بأن يقرأ كل مدعو جزءًا ويهب ثوابه للمتوفى.

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن إحياء الأربعين والسنوية وغير ذلك من المناسبات فيها من إعادة الأحزان وتكليف أهل الميت ما لا يُطيقون، ومذهب جمهور الفقهاء أن مدة التعزية ثلاثة أيام، وأن التعزية بعدها مكروهة.

وتابعت دار الإفتاء:"أما قراءة القرآن الكريم وهبة ثوابه إلى الميت فهو أمر مشروع ومندوب إليه، فثواب القراءة يصل للميت بإذن الله تعالى خصوصًا إذا دعا القارئ أن يهب الله تعالى مثل ثواب قراءته للميت، ولا ينبغى الاختلاف فى مثل ذلك".


حكم الاربعين للميت

ذكرى الاربعين والسنويه

تلاوه القران للميت

ثواب الفاتحة للميت

الافتاء

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