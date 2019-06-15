حسم انتخابات الغرفة التجارية بمطروح على جميع المقاعد بالتزكية

مطروح – حسن مشالي

حُسمت انتخابات الغرفة التجارية بمحافظة مطروح، اليوم السبت، بالتزكية لصالح 7 أعضاء في جميع مقاعد الشعب التجارية، وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات فوز جميع المتقدمين بالتزكية، وذلك بعد أن اكتمل النصاب القانوني.

وكان قد ترشح للانتخابات مختار جبريل علي، وجمال عبد السلام محمد، وسليمان علي عبد الواحد، وأنور يونس رحيم، وربيع محمد يونس، صلاح الدين فايز حميدة، حسن عبد المقصود قدورة.

وسيتم إعلان تشكيل هيئة المكتب، بعد إضافة الأعضاء المعينين من قِبل وزير التموين والتجارة الداخلية.